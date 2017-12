PSG : Diarra et Fellaini pour zéro euro, l'énorme coup du PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La signature de Lassana Diarra au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato semble de plus en plus vraisemblable, la décision du milieu de terrain de rompre son contrat avec Al-Jazira ayant accentué les rumeurs. Mais ce mercredi, le quotidien belge La Libre Belgique affirme que les dirigeants du PSG pourraient réaliser un doublé en quelques mois. En effet, si Lassana Diarra, libre de tout contrat, est le choix numéro 1 du club de la capitale, Marouane Fellaini serait également sur les tablettes du Paris SG.

Et le Paris Saint-Germain pourrait même décider de faire fromage et dessert en engageant Lassana Diarra en janvier, puis Marouane Fellaini l'été prochain, sachant que ce dernier arrive en fin de contrat à Manchester United et sera totalement libre de signer où il souhaite sans indemnité pour les Red Devils. Une double recrutement pour zéro euro qui serait évidemment un joli coup sur le marché des transferts pour le PSG, toujours surveillé de près par l'instance en charge du fair-play financier. Reste quand même que d'autres clubs sont également à l'affût pour le Big Fella, notamment en Chine et en Turquie, et ils sont capables d'aligner d'énormes salaires.