PSG : Di Maria victime de Neymar, ça va faire parler

Dans : PSG.

Cette saison, Thomas Tuchel n’a jamais eu l’ensemble de son attaque de feu à sa disposition avec le Paris Saint-Germain.

Le simple retour d’Edinson Cavani fait déjà du bruit, L’Equipe en faisant sa Une ce vendredi pour expliquer que l’Uruguayen acceptait difficilement la perte de son statut de buteur numéro 1, et estimait que les dés étaient pipés au sujet de la hiérarchie en attaque. En effet, certains joueurs vont retrouver une place dans le onze de départ à leur retour de blessure, et c’est bien évidemment le cas de Neymar. Même si le PSG tourne bien sans lui, le Brésilien va reprendre sa place, mais où et surtout avec quelle conséquence, quelle victime ?

Pour le moment, Thomas Tuchel n’a pas à se poser la question, mais selon Le Parisien la tendance serait à un trio offensif composé de Mbappé, Icardi et donc Neymar, avec Di Maria qui reculerait d’un cran pour évoluer au poste de relayeur. Le trio composé de Marquinhos, Verratti et Gueye perdrait donc aussi un élément, mais cela permettrait d’avoir tous les talents offensifs ensemble sur le terrain. L’autre solution serait de faire passer Mbappé dans l’axe, et donc d’éjecter Mauro Icardi pour laisser le Français avec Neymar et Di Maria. Un problème de riches que Tuchel ne connait pas encore, même si l’entraineur allemand va devoir ménager les égos quand il sera confronté à cette situation. C’est le lot des grands clubs.