PSG : Di Maria tutoie les sommets, c’est grâce à Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Vendredi soir, c’est sans contestation possible qu’Angel Di Maria a été élu homme du match après le succès du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l’OGC Nice (1-4). Auteur d’un doublé, l’international argentin a prouvé qu’en l’absence de Kylian Mbappé et de Neymar, il était l’atout offensif n°1 de Thomas Tuchel. Et cela est tout sauf une surprise pour Laure Boulleau. Sur le plateau de Canal Plus, la consultante s’est montrée dithyrambique envers l’ancien de Manchester United, saluant par ailleurs le bon travail de Thomas Tuchel, qui a toujours fait de Di Maria l’un de ses joueurs clés.

« Il est en pleine confiance. C’est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Quand Tuchel est arrivée, il l’a tout de suite mis très haut dans la hiérarchie des attaquants. Il se sent bien. Au-delà des buts, c’est un joueur qui fait aussi beaucoup de passes décisives. Il a un toucher de balle exceptionnel. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là » a indiqué l’ancienne joueuse professionnelle du Paris Saint-Germain, épatée par le début de saison magnifique d’Angel Di Maria. Reste maintenant à voir comment l’ancien du Real Madrid sera utilisé lorsque Cavani, Icardi, Mbappé et Neymar seront tous à la disposition de Thomas Tuchel…