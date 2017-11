PSG : Di Maria sur le départ au mercato ? Tout semble clair

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Considéré comme un remplaçant de luxe au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria pourrait bien faire ses valises lors du prochain mercato hivernal. Ce serait en tout cas son souhait...

Si le club de la capitale profite pleinement des arrivées de Neymar et de Mbappé pour s’inscrire parmi les principaux favoris de la Ligue des Champions, d'autres joueurs de l'effectif d'Unai Emery font les frais de ce recrutement cinq étoiles. Et c'est notamment le cas d'Angel Di Maria. Relégué au quatrième rang dans la hiérarchie offensive du PSG, l'Argentin ne cache plus sa peine. Dimanche soir, avant d'entrer en jeu dix minutes lors de la victoire à Monaco (2-1), le joueur de 29 ans a réalisé un entraînement d'avant-match plein de dilettantisme puisqu'il a notamment « regardé ses coéquipiers remplaçants faire un jeu de circulation sans lui, assis sur un ballon », selon Canal Supporters. Quelques heures avant ce choc, Di Maria s'était déjà fait remarquer en publiant un montage photo sans équivoque sur Instagram, sur lequel on le voyait tracer sa route avec la tunique de l'Argentine devant les maillots de ses anciennes équipes, et celui du PSG en dernier.

Le message est clair. Di Maria a donc des envies d'ailleurs en vue du prochain mercato, surtout qu'il a besoin de se montrer avec beaucoup de temps de jeu s'il veut participer à la Coupe du Monde 2018. Par conséquent, la fin de l’histoire entre le PSG et Di Maria semble proche. Peut-être au grand bonheur de tout le monde puisque Paris a besoin de liquidités en janvier pour passer à travers les mailles du fair-play financier de l'UEFA. Et une vente de Di Maria, pisté par le Barça en fin d'été, pourrait rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros...