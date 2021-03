PSG : Di Maria ne bougera pas, et Madame est d’accord

Dans : PSG.

Malgré le cambriolage effectué dans sa maison dimanche dernier alors qu'il était en train de jouer avec le PSG, Di Maria et son épouse ont fait passer le message au sujet de l'avenir parisien du joueur.

Le timing était troublant. C’est peu après le moment où Angel Di Maria a mis fin à des mois de négociations pour prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, que des cambrioleurs ont opéré dans sa maison de Neuilly-sur-Seine. Une intrusion qui n’a pas été constatée par la femme et les enfants du joueur parisien au moment des faits. Néanmoins, pour la famille Di Maria, le choc est réel et les premières interrogations se faisaient même sentir au sujet de l’avenir du gaucher dans la capitale française. Il faut dire que, quelques années plus tôt, alors qu’il était en difficulté sportivement à Manchester, l’Argentin avait subi une mésaventure similaire, finissant par quitter l’Angleterre en expliquant qu’il ne parvenait pas à s’y sentir bien. Ce ne sera pas le cas avec le PSG. Dans des messages quasiment similaires, la famille Di Maria a tenu à rassurer ses suiveurs, que ce soit sur la situation actuelle ou l’avenir.

« Merci beaucoup pour le soutien de toujours. Ma famille et moi sommes très heureux ici et rien ne viendra effacer notre sourire. Allez Paris », a fait savoir Angel Di Maria sur Instagram, avant que son épouse n’aille encore plus loin, et se montre très précise sur la suite. « Merci beaucoup pour le soutien inconditionnel que vous nous portez, à Angel, comme à nous, rien n’entachera le bonheur que nous ressentons d’être à Paris », a fait savoir Jorgelina Cardoso, dont il est de notoriété qu’elle a une grande influence sur les décisions prises par Angel Di Maria tout au long de sa carrière. La prolongation d’un an, avec une autre année en option, signée récemment, n’a donc pas à être remise en cause. L’Argentin pourra continuer de faire le bonheur du PSG pour encore au moins un an.