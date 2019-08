PSG : Di Maria n'est pas Neymar, il veut rester à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans l’ombre de Neymar, Mbappé et Cavani, Angel Di Maria prend un grand plaisir du côté du Paris Saint-Germain.

Même si Thomas Tuchel l’a toujours placé au niveau de sa fameuse MCN, Angel Di Maria se situe en dessous de ses trois compères offensifs dans l’esprit des suiveurs du club de la capitale. Et pourtant, l’international argentin arrive toujours à trouver une place dans l’équipe-type du PSG, que ce soit en attaque ou dans l’entrejeu. Une polyvalence au haut niveau qui lui a permis de prolonger son contrat à Paris, puisqu’en octobre dernier, le joueur de 31 ans a signé un nouveau bail jusqu’en 2021. De quoi voir l’avenir avec sérénité. Di Maria espère en tout cas continuer à briller sous le maillot francilien.

« Je ressens beaucoup de fierté quand je vois ce que nous avons accompli ces quatre années. Et quand il était question de ma prolongation, la décision était facile à prendre. C’est une preuve de réussite de rester dans un club comme le Paris Saint-Germain aussi longtemps. Le bilan est bon, je pense que ces quatre dernières saisons ont été fantastiques. J’ai réussi à m’adapter au championnat au fil des saisons, j’ai commencé rapidement à marquer et à me sentir bien. Et tout ne se joue pas forcément sur le terrain pour se sentir chez soi quelque part... La ville, le club et le pays me plaisent énormément. La saison dernière pour moi était la meilleure sur le plan personnel, je me suis senti très bien sur et en dehors du terrain. J’espère simplement que cette cinquième année sera encore meilleure », a avoué, sur le site du PSG, le Sud-Américain, qui est bien parti pour réaliser une nouvelle belle saison, sachant qu’il a déjà marqué deux buts en deux matchs.