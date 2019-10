PSG : Di Maria dit merci à Nice pour les boulevards en attaque

Dans : PSG, Ligue 1.

Angel Di Maria, attaquant du Paris Saint-Germain, après son doublé lors de la victoire à Nice (1-4) : « Je suis très heureux au PSG. L’important, c’était de gagner. On a fait un bon début de match, en profitant des espaces laissés par l’adversaire. Je suis très content de cette victoire. Le coach Tuchel me met en confiance, c’est très important pour moi. Et je veux lui rendre cette confiance sur le terrain. Pour cela, je continue de travailler chaque jour. Je veux montrer que j'évolue à un grand niveau », a-t-il lancé sur Canal+.