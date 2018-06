PSG : Di Maria alerte une cible de Paris sur le niveau de la L1

Dans : PSG, Mercato.

Accusé de ne pas respecter le fair-play financier, le Paris Saint-Germain devrait connaître les sanctions infligées par l’UEFA vendredi.

En attendant, le club de la capitale prépare son mercato estival comme si de rien n’était. On sait par exemple que le champion de France serait proche de conclure le transfert de l’ailier Cristian Pavon (22 ans) pour 33 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Une bonne affaire pour le PSG ? Sous le charme de son coéquipier en sélection argentine, Angel Di Maria valide totalement ! Mais le Parisien a tout de même prévenu son compatriote sur le jeu en Europe.

« C’est un joueur au potentiel impressionnant, a encensé El Fideo. Il est en forme, il a fait une grande saison à Boca, qui aura du mal à le conserver. C’est difficile de ne pas vendre un tel joueur, tous les clubs européens le voudront, encore plus après le Mondial. Il a le potentiel pour grandir encore. Il est très jeune, et il a encore beaucoup de choses à montrer. C’est un joueur très rapide. Mais quand on arrive en Europe, c’est un gros choc. On ne dirait pas comme ça… On est tous passés par là. Ce n’est pas facile de s’adapter. » A noter que le FC Barcelone aimerait aussi recruter Pavon.