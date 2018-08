Dans : PSG, Ligue 1.

Angel Di Maria a été élu joueur du match lors du Trophée des champions gagné par le PSG contre Monaco, samedi en Chine. Et si l'ailier argentin a eu ce prix honorifique, ce n'est pas uniquement en raison de son superbe but sur coup-franc, Di Maria étant étincelant du début à la fin de la rencontre. Et cette performance n'arrive pas à n'importe quel moment, puisque de départ d'Angel Di Maria du Paris Saint-Germain lors de ce mercato est chuchoté depuis des mois.

Dans Le Parisien, un ancien du PSG ne serait pas si effondré que cela si l'international argentin devait partir, estimant que ce dernier n'était bon que quand il le souhaitait et malheureusement pas lors de toutes les rencontres. « Il est un peu capricieux et il a tendance à choisir ses matchs. C’est le problème de Di Maria. Il a un talent fou, mais quand ça va moins bien, il devient égoïste, il se met à faire 50 dribbles inutiles. Il est capable de faire six mois fantastiques puis six mois fantomatiques. Peut-être que le nouveau coach peut avoir une influence. Je suis un peu sceptique, mais je ne demande qu’à changer d’avis », explique Eric Rabessandratana, qui veut croire au miracle.