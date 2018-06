PSG : Devinez qui vient encore tailler le Qatar pour Neymar…

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Real Madrid va-t-il parvenir à arracher Neymar au Paris Saint-Germain ? C’est en tout cas le rêve de Florentino Pérez.

Le président madrilène semble prêt à tout pour attirer le Brésilien, quitte à dépasser les 222 M€ misés par le PSG l’été dernier. Pas de quoi inquiéter Javier Tebas. « Le Real Madrid ne va pas payer 400 M€ pour Neymar, a rassuré le patron de la Ligue espagnole, dans un entretien accordé à Club de Deportista. Mais les chiffres économiques générés par le Real Madrid peuvent lui permettre de réaliser ce transfert. » Autrement dit, le vainqueur de la Ligue des Champions a les moyens de payer l’attaquant parisien en respectant le fair-play financier. Contrairement à d’autres...

Car une fois de plus, Tebas s’est attaqué au champion de France et à ses dirigeants. « Je ne critique pas le PSG pour le montant astronomique du transfert de Neymar. Je critique l'origine de l'argent qui a permis cette opération, a confié l’Espagnol. Il ne vient pas des revenus propres du club. Si Neymar avait coûté "x" millions, l'Emir du Qatar, qui est le patron du club, n'avait plus qu'à ouvrir le gaz et payer ces millions. » C’est sûr, Tebas attend avec impatience les sanctions de l’UEFA contre Paris.