PSG : Devinez qui est « le meilleur transfert réalisé par le club parisien » ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Débarqué l’été dernier au sein du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel vit une première saison plus que mitigée en France.

Il faut dire que les sorties de route au Parc des Princes face à Guingamp en Coupe de la Ligue (2-1) et contre Manchester United en Ligue des Champions (1-3) ont terni son bilan. Malgré tout, l’entraîneur allemand fait l’unanimité au sein du club de la capitale. En passe de prolonger son contrat jusqu’en 2021, l’ancien de Dortmund a bel et bien le groupe francilien dans sa poche. En mettant en place un dispositif tactique novateur, passant du 3-4-3 en phase offensive au 4-4-2 en phase défensive, TT a séduit ses joueurs, et notamment Daniel Alves.

« Thomas Tuchel est le meilleur transfert réalisé par le club parisien depuis mon arrivée. Je n'avais jamais vu un entraîneur aussi intelligent, autant au service de l'équipe. Il étudie très bien chacune de nos rencontres, on vit des jours heureux avec lui. Tout n'a pas fonctionné cette saison, et c'est une souffrance pour le coach », explique, sur RMC, le défenseur brésilien, qui espère donc que son entraîneur retrouvera le sourire dès dimanche, vu qu’en cas de victoire à Lille, Tuchel s'adjugerait un premier titre de champion de France avec le PSG.