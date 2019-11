PSG : Deux joueurs visés au mercato, l’Italie déboule à Paris

Dans : PSG.

Les prochains mois risquent d’être animés pour Leonardo. Et pour cause, le PSG souhaite profiter du mercato hivernal pour effectuer quelques retouches à son effectif.

Libre en juin prochain, Layvin Kurzawa fait par exemple partie des joueurs que le Paris Saint-Germain aimerait vendre en janvier afin de récupérer une indemnité de transfert, même faible. Décevant à chaque apparition cette saison, l’international tricolore ne sera donc pas retenu en cas d’offre. Et le PSG pourrait bien sabrer le champagne puisque selon les informations du Corriere dello Sport, l’Inter Milan suivrait de très près la situation de l’ancien Monégasque. Reste à voir si l’équipe d’Antonio Conte passera à l’offensive cet hiver ou cet été afin de récupérer le joueur libre.

Par ailleurs, l’Inter Milan aimerait également s’offrir les services de Thomas Meunier. Mais la situation du Belge à Paris est beaucoup moins claire que celle de Layvin Kurzawa puisque le PSG n’a pas encore définitivement tranché l’avenir de son latéral droit, également en fin de contrat. De plus, contrairement au Français, l’ancien du FC Bruges souhaite impérativement prolonger, et donnera sa priorité jusqu’à la dernière minute au Paris Saint-Germain. La tâche s’annonce plus délicate pour l’Inter Milan, d’autant que d’autres formations italiennes sont régulièrement associées à Thomas Meunier ces derniers mois. La Juventus, qui apprécie son profil et sa capacité à briller dans une défense à cinq, a également coché son nom sur ses tablettes…