PSG : Deux joueurs contre un, le PSG s'emballe au mercato !

Malgré l’UEFA et le fair-play financier, le Paris Saint-Germain est bien décidé à se renforcer dans les prochains mois.

Ainsi, le club de la capitale a réactivé la piste menant à Jan Oblak, l’international slovène évoluant à l’Atlético Madrid. Mais ce dernier ne sera pas bradé. Et selon les informations du quotidien espagnol AS, la direction du PSG réfléchit actuellement à plusieurs options pour faire baisser le prix du gardien que beaucoup considèrent comme le meilleur d’Europe ces dernières années. Comme la possibilité d’inclure un (voire deux) joueurs au mercato…

L'Atlético intéressé par Pastore, beaucoup moins par Trapp ?

Sur le départ, Kevin Trapp et Javier Pastore pourraient être utilisés par le Paris Saint-Germain dans ce dossier. Tous les deux en quête d’un temps de jeu plus conséquent, l’international allemand et le milieu de terrain argentin verraient sans doute d’un très bon œil un transfert à l’Atlético Madrid. L’option menant à Javier Pastore semble crédible. Mais concernant Kevin Trapp, les dirigeants madrilènes auraient déjà deux pistes pour remplacer Jan Oblak puisque Paris-United annonçait mardi que le rêve absolu des Colchoneros est de rapatrier Thibault Courtois, qui fait actuellement les beaux jours de Chelsea. Entre jeux de chaises musicales et échanges farfelues, le mercato estival de 2018 s’annonce bouillant et palpitant.