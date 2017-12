PSG : Deux choix radicaux annoncés pour le mercato d'hiver !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Titulaires samedi lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Lille au Parc des Princes, Angel di Maria et Javier Pastore se sont mis en valeur en marquant chacun un but. Mais cela n'empêche pas les rumeurs de circuler concernant un départ des deux joueurs argentins lors du prochain mercato d'hiver, Di Maria et Pastore n'étant a priori pas satisfaits du statut qu'ils ont actuellement au PSG.

Cependant, Unai Emery a dévoilé une information qui change radicalement la donne concernant Angel di Maria et Javier Pastore. En effet, contrairement à des bruits de couloir, les deux footballeurs n'ont jamais demandé à éventuellement partir du Paris Saint-Germain. « Toutes les informations que j'ai là, avec le club et avec les deux joueurs, vu que je leur ai parlé individuellement, c'est qu'ils ne m'ont pas dit qu'ils voulaient partir du PSG. Donc je ne sais pas pourquoi il y a toutes ces informations qui viennent de l'extérieur. Mais le plus important pour moi, c'est quand je parle avec les joueurs », a indiqué l'entraîneur du Paris Saint-Germain, balayant l'hypothèse d'un divorce déjà consommé entre Di Maria, Pastore et lui à cet instant de la saison.