PSG : Deux blacklistés de Paris font saliver la Juve !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Cet été, le Paris Saint-Germain a massivement dégraissé au mercato. Mais ce sont principalement des jeunes joueurs formés au club qui ont été cédés par le club parisien (Diaby, Nkunku). Les indésirables aux salaires plus conséquents comme Thomas Meunier ou Layvin Kurzawa n’ont pas trouvé chaussure à leurs pieds. Néanmoins, cela pourrait être le cas dans les prochaines semaines. Car selon les informations de Calcio-Mercato, les situations contractuelles du Belge et du Français, lesquels seront libres en juin prochain, intéressent de nombreux clubs.

Et notamment la Juventus Turin, toujours à l’affût de bonnes opportunités avec les joueurs libres. Après s’être offert Aaron Ramsey et Adrien Rabiot pour zéro euro cet été, le champion d’Italie en titre se verrait bien refaire le coup avec Thomas Meunier et/ou avec Layvin Kurzawa. L’information peut paraître surprenante au vu des récentes prestations des deux hommes, mais elle a le mérite d’exister. Et pourrait bien ne pas être totalement caduque, la Juve n’étant pas particulièrement riche aux postes de latéral droit et de latéral gauche. Reste à voir quelle sera la position du PSG dans ce dossier, qui pourrait tenter de prolonger ses joueurs au risque de ne pas réussir à les vendre. Ou de les laisser filer pour zéro euro…