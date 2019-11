PSG : Deux ans après Mbappé, Al-Khelaifi tenté à Monaco ?

Dans : PSG.

Le dernier joueur à avoir quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG est bien évidemment Kylian Mbappé en 2017. Mais selon la presse russe, le club de la capitale pense désormais à Alexander Golovin.

Débarqué au mercato d’été 2018 à l’AS Monaco en provenance du CSKA Moscou pour 30ME, alors que son nom était également cité du côté de la Juventus et de Chelsea, Alexander Golovin n’a pas vraiment brillé depuis qu’il a quitté la Russie pour la Principauté. Après une première saison très moyenne, à l’image du parcours de son club en Ligue 1, le milieu international de 23 ans retrouve des couleurs et forcément cela suscite des rumeurs dans la presse de son pays.

Ainsi, le média russe Sport 24 affirme qu’Alexander Golovin figure sur les tablettes de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi. Cependant, le milieu de terrain de Monaco n’est pas le numéro 1 sur les tablettes du Paris Saint-Germain où le on commence à se bousculer dans ce secteur de jeu. Autrement dit, le joueur monégasque est une piste comme une autre, mais le PSG avance ses pions sur différents dossiers afin d’avoir l’embarras du choix lors du prochain mercato. Reste à savoir si l’AS Monaco aura le souhait de se séparer d’un joueur dont la valeur marchande a légèrement baissé, le club de la Principauté étant plutôt axé sur le trading et donc sur la revente avec un gros bénéfice, ce qui ne sera pas le cas avec Golovin.