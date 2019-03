PSG : Deschamps n'est pas anti-Paris, il le prouve

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Avec Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain a clairement franchi un nouveau cap cette saison, et notamment en Ligue des Champions.

Depuis que les Qataris ont investi dans le club de la capitale française, l'objectif ultime est de se retrouver sur le toit de l'Europe. Sauf que jusqu'à maintenant, le PSG n'a jamais dépassé les quarts de finale de la C1. Une anomalie qui pourrait être réparée dès cette saison. Alors qu'ils sont bien partis pour sortir des huitièmes sans encombre, suite à leur victoire 2-0 à Manchester United à l'aller, les Franciliens semblent taillés pour aller loin, compte tenu de leur niveau et des états de forme des concurrents. Ce que Didier Deschamps ne conteste pas.

« Malgré les absences de Neymar et Cavani, le PSG a réalisé le match parfait à Manchester. Au match retour, Paris a maintenant toutes les cartes en main. Je ne pense pas que les Diables Rouges puissent transformer cela en leur faveur au Parc des Princes. Le PSG a le potentiel d’aller très loin en Ligue des Champions. Je souhaite au club tout le succès possible. Tuchel ? Il a apporté le calme et la sérénité dans la vie quotidienne du PSG. Il est très populaire dans le club. Grâce à une excellente relation avec ses joueurs, ils évoluent dans une atmosphère positive, il a réussi à renforcer la cohésion. Tuchel sait comment surprendre et s’adapter. Sur le plan tactique, il a la capacité de modifier son système ou sa stratégie plusieurs fois dans le match », a expliqué, sur Kicker, le sélectionneur de l'équipe de France, pour qui Paris a désormais un statut de favori pour succéder au Real Madrid de Zidane.