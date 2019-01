PSG : Deschamps entraîneur de Paris, il ne dit pas non !

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

Invité d'Europe 1, Didier Deschamps a accepté de répondre aux questions des auditeurs de la radio, et le sélectionneur a notamment été interrogé sur son avenir. Et il a été demandé à l'ancien joueur et entraîneur de l'Olympique de Marseille s'il était opposé, par principe, à devenir coach du Paris Saint-Germain si l'opportunité se présentait. La réponse de Didier Deschamps a été franche et nette, il ne dira pas non juste parce qu'il a travaillé à l'OM.

« Je vais me faire des amis là (...) Il y a pas mal de joueurs qui ont porté les deux maillots. Quand on est entraîneur en club, et on me posait la question quand j'y étais, tous les entraîneurs peuvent avoir l'aspiration d'être sélectionneur à un moment et quand on est entraîneur, on peut entraîner n'importe quelle équipe. Voilà. Entre les deux clubs (PSG et OM), il y a une rivalité, mais il y a pas mal de joueurs qui ont fait des allers-retours, qui ont porté les deux maillots, et qui ont réussi dans les deux clubs, quand même. C'est plus une rivalité de supporters. Après, pour les acteurs en eux-mêmes, c'est différent. Le point commun, c'est la difficulté d'entraîner ces deux clubs, parce que ce sont deux contextes très particuliers, avec un environnement et des exigences qui sont très élevées », a expliqué, sur Europe 1, un Didier Deschamps, qui ne fait pas de sa carrière marseillaise un obstacle à une éventuelle venue un jour au Paris Saint-Germain.