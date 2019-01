PSG : Deschamps a un chouchou à Paris, et il n'est pas Français

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Invité à s'exprimer sur le cas de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain, Didier Deschamps s'est montré dithyrambique.

En cette nouvelle année 2019, Gianluigi Buffon n'a pas encore joué le moindre match sous le maillot du club de la capitale française. Mais si Alphonse Areola a occupé la cage francilienne en coupes nationales pour cette semaine de rentrée, le gardien italien devrait rapidement reprendre le dessus sur le champion du monde. En vue du choc de Ligue des Champions à venir contre Manchester United, Thomas Tuchel va probablement remettre Buffon au poste de numéro un. Il faut dire qu'avec sa carrière et son expérience, le portier de 40 ans en impose sur la scène européenne. Une théorie confirmée par un certain Didier Deschamps.

« Buffon donne une nouvelle dimension au PSG en tant que leader. Avec tout ce que Gianluigi Buffon a fait et gagné à la Juventus, il ne pouvait pas signer ailleurs en Série A. Mais malgré ses 40 ans, il avait encore envie de continuer à jouer. Et comme beaucoup d'Italiens, il avait envie de Paris. L'ambition du PSG correspondait idéalement avec son projet de fin de carrière. Je connais Gigi depuis plusieurs années. On s'est rencontré en 2006 à la Juventus et j'en garde d'excellents souvenirs. Bien que Champion du Monde, il est resté fidèle au club après la relégation administrative. Je découvris une personne formidable, un joueur merveilleux et un super mec. Je ne l’ai jamais vu se plaindre, il rendait les gens heureux, toujours à sourire et à se mettre au service du collectif. Le poids de ses mots dans le vestiaire était très fort, quand il parlait les autres écoutaient. A part ça, c’était un excellent gardien et un grand professionnel. Encore et toujours le premier à se rendre à l’entrainement. Il était toujours à l’écoute de ses coéquipiers, les aidait à résoudre leurs problèmes. Cela ne me surprend pas du tout qu’il soit encore prêt à 40 ans à affronter tout type de challenge. Peut-être qu’il n’est plus aussi explosif qu’il y a 10 ans mais il a tout de même gardé un niveau excellent. C’est un leader charismatique et il donne au PSG une nouvelle dimension », a avoué, dans le magazine allemand Kicker, le sélectionneur de l'équipe de France, qui estime donc que le PSG a bien fait de tenter ce pari Buffon, alors que de nombreux suiveurs étaient sceptiques. En première partie de saison, la légende transalpine a en tout cas répondu présent, à lui d'en faire de même lors des mois à venir, avec la Ligue des Champions en ligne de mire.