PSG : Des tickets bradés en masse, Paris cauchemarde

Dans : PSG.

Mercredi soir le Paris Saint-Germain recevra Bruges au Parc des Princes, et en cas de victoire le PSG sera qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Mais le stade parisien pourrait sonner le creux.

La rencontre PSG-Bruges affiche officiellement complet et plus aucune place n’est en vente via les réseaux officiels. Mais depuis lundi, des très nombreux tickets pour cette rencontre de Ligue des champions sont remis en vente sur la bourse d’échange mise en place par le Paris Saint-Germain, mais également sur différents sites de ventes entre particuliers. Et ces tickets ont un point commun, ils sont vendus par des supporters parisiens installés dans la tribune Auteuil. Autrement dit, cela semble annoncer très clairement un boycott de ce match décisif par les membres du Collectif Ultras Paris, lesquels veulent montrer à Nasser Al-Khelaifi qu’ils ne lâcheront rien dans le combat qu’ils mènent.

Et la perspective de voir le Parc des Princes sonner le creux est l’une des hantises du président du PSG, qui avait tout fait pour ramener les Ultras au stade. Mais du côté du CUP on est déterminé à avoir la peau d’une société privée qui assure la sécurité dans la tribune Auteuil les soirs de match, et celles de deux salariés du Paris SG, notamment de l’assistant au directeur de la sécurité, ce dernier étant un ancien membre du Kop of Boulogne qui avait été condamné à de la prison après des incidents au Parc des Princes. Malgré une réunion lundi, les choses n’ont pas évolué et la tribune Auteuil pourrait être vide ou presque mercredi soir.