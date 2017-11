PSG : Des regrets après son départ ? Matuidi en rigole

Dans : PSG, Serie A.

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, notamment lors des grands rendez-vous, Blaise Matuidi a choisi de rejoindre la Juventus Turin cet été.

Rapidement, le volume de jeu et la générosité du Français ont séduit l’entraîneur Massimiliano Allegri qui le considère comme un membre important de son équipe. Il faut dire que le milieu de 30 ans prend du plaisir dans son nouvel environnement, surtout grâce à l’aide de ses dirigeants qui ont facilité son adaptation.

« Je me régale. En toute honnêteté je ne m’attendais pas à être aussi bien dès le départ, a confié l’ancien Parisien au Figaro. Habituellement, en tant que recrue, plus encore en venant d’un autre pays, il faut un minimum de temps d’adaptation. Personnellement, je me suis adapté de suite à Turin et mis dans le moule rapidement à la Juve. On m’a aidé pour tout et c’est génial. Ce club a tout compris. Si je suis bien dans ma vie, je suis bien sur le terrain. » Du coup, Matuidi ne regrette pas son départ du PSG.

« La vie est belle »

« Pas du tout. Bien au contraire, a insisté l’international tricolore. Je suis très heureux ici car j’arrivais à un âge où j’avais besoin de vivre une expérience hors de mon pays. Atterrir à la Juventus, ce n’est pas n’importe quoi. (...) Aujourd’hui, je suis heureux à Turin, dans ce grand club, et j’espère y rester de longues années. La vie est belle. Je suis en équipe de France et pour moi c’est un honneur de vivre ces moments-là à chaque fois, il ne faut rien galvauder. » Epanoui, Matuidi regretterait presque de ne pas avoir signé à la Juve un an plus tôt...