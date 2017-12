PSG : Des millions d'euros venus de Londres et un souci réglé au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

À la recherche d'un nouveau gardien de but lors du prochain mercato hivernal, Crystal Palace serait passé à l'action pour sortir Kevin Trapp du Paris Saint-Germain.

Indiscutable depuis le début de la saison, le statut d'Alphonse Areola s'est un peu fragilisé cette semaine. Si Kevin Trapp l'a remplacé avec brio lors de la victoire face à Troyes mercredi dernier (2-0), le portier tricolore a retrouvé la cage du PSG samedi à Strasbourg, avec la défaite (1-2), la première de la saison, et une mauvaise prestation en prime. Par conséquent, ces deux derniers matchs ont peut-être rebattu les cartes, même si Areola semble être le titulaire d'Unai Emery. Et sachant qu'il désire jouer, en vue d'une participation à la Coupe du Monde 2018 avec l'Allemagne, Kevin Trapp pourrait aller voir ailleurs en janvier, si son rôle de remplaçant n'évolue pas au cours des prochaines semaines.

Même s'il n'a disputé que 90 minutes sous le maillot parisien cette saison, le gardien de 27 ans garde une belle cote de popularité sur le marché des transferts. Et selon The Sun, Crystal Palace aurait déjà fait une « offre audacieuse » pour recruter Trapp. Mécontent des performances d'Hennessey et de Speroni, Roy Hodgson veut recruter un nouveau numéro un cet hiver, en transfert sec ou en prêt avec option d'achat. Et Trapp fait figure de cible principale, surtout que l'Allemand serait intéressé pour effectuer une pige en Premier League pour sauver les Eagles de la relégation. Reste désormais à connaître l'avis du PSG d'Emery, qui a clairement besoin de deux gardiens compétitifs pour remplir tous ses objectifs, de la Ligue 1 à la Ligue des Champions en passant par les coupes nationales.