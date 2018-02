PSG : Des millions d'euros gagnés par le PSG grâce à Arsenal ?

Dans : PSG, Premier League, Foot Europeen.

Alors qu'Arsenal vient de prolonger son sponsoring maillot avec Emirates avec une belle revalorisation, le Paris Saint-Germain cherche à en faire de même.

Dans le football moderne, les contrats de sponsoring occupent une place de plus en plus importante dans le budget des grands clubs européens. Les marques internationales se battent pour s'afficher sur les différents maillots. Parmi elles, Emirates est présente aux quatre coins de l'Europe, et notamment à Arsenal. Selon les médias britanniques, les Gunners viennent d'ailleurs de prolonger leur bail avec la compagnie aérienne jusqu'en 2024. Un contrat devenant le plus long jamais signé pour un sponsor maillot qui s'élève à 45 millions d'euros par an.

Ce qui place Arsenal sur le podium des clubs qui reçoivent le plus d'argent grâce à ce type de sponsor, derrière Manchester United (59 ME avec Chevrolet) et Barcelone (53 ME avec Rakuten), et à égalité avec Chelsea (Yokohama). Ce gratin mondial, le PSG rêve de l'intégrer dans les mois à venir, après avoir recruté Neymar et Mbappé lors du dernier mercato estival. Disposant d'un contrat annuel de 25 ME avec Emirates, Paris renégocie actuellement les contours de ce sponsoring, ne serait-ce que pour entrer dans les clous du fair-play financier de l'UEFA à la fin de la saison, même si cela ne semble plus qu'une formalité...