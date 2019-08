PSG : Des matchs tristes et une offre en bois, Al-Khelaïfi retient Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Habitué à commencer sa saison en enchainant les succès et en prenant le large au classement, le Paris Saint-Germain est tombé de haut à Rennes, avec une défaite 2-1 dans une rencontre où les joueurs de Thomas Tuchel avaient pourtant ouvert le score sur un cadeau de la défense adverse. Mais après cela, le PSG s’est montré incapable de mettre hors de position la formation bretonne, butant sans imagination, et avec le seul Kylian Mbappé pour tenter de mettre le feu. Un match qui pourrait avoir son importance dans l’esprit des dirigeants selon Le Parisien, pour qui ce revers révèle quelques enseignements majeurs. Et notamment dans la perspective de transférer Neymar. Sans le Brésilien, le PSG n’a clairement pas fait rêver en préparation, puis face à Rennes au Trophée des Champions et contre Nîmes au Parc des Princes. Ainsi, les offres au rabais du FC Barcelone se montrent encore moins tentantes, quand Nasser Al-Khelaïfi réfléchit à ce qu’ils va perdre sur le terrain en laissant filer le Brésilien.

« Le PSG n’a vraiment aucun intérêt à accepter ce deal, sauf à vouloir absolument se débarrasser de Neymar, ce qui n’a jamais été dans les intentions de la direction. Encore moins depuis dimanche et le match à Rennes, qui a une nouvelle fois souligné les insuffisances parisiennes des derniers mois », explique ainsi le quotidien francilien, qui tient à rappeler que malgré sa volonté de partir, Neymar demeure un joueur au talent indiscutable, et qu’il vaut mieux avoir dans son équipe plutôt que mal le vendre.