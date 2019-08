PSG : Des joueurs de Paris ont peur ? Il montre la porte...

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est la théorie à la mode actuellement, après avoir fait peur à tout le monde en Ligue 1, le Paris Saint-Germain est désormais une formation qui n'inspire plus aucune angoisse, et pire encore les joueurs du PSG seraient eux tétanisés par la peur. Interrogé sur cette fragilité supposée de ses coéquipiers et lui, Juan Bernat affirme que tout cela n'est qu'une pure invention car un joueur trop fragile mentalement n'a clairement pas sa place au Paris SG. Et le défenseur espagnol de confier sa position face à ces hypothèses dans le Journal du Dimanche.

« Si les joueurs n’étaient pas prêts, ils ne seraient pas au PSG. Moi, par exemple, j’ai été recruté dans un autre club du top européen, donc je suis habitué à ne penser qu’à la victoire (...) On comprend l’exigence de l’environnement. Pourtant, il est presque impossible qu’une équipe finisse une saison invaincue. Tout ce qu’on peut faire, c’est savoir garder nos nerfs et rester focalisés sur les objectifs à long terme. On ne va pas commencer à vivre avec la peur », a lancé Juan Bernat, histoire de ramener tout le monde à la raison. Car si le Paris Saint-Germain sait que la concurrence sera rude cette saison en Ligue 1, le club de la capitale a tout de même un effectif taillé pour résister à la pression...et à la peur.