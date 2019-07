PSG : Des chiffres terribles, Mbappé fait pleurer Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

La présence de Neymar au Paris Saint-Germain a souvent été justifiée par l'énorme impact économique du joueur brésilien sur le plan mondial. Et c'est indéniable, la star du PSG pèse lourd dans la commercialisation et le marketing du club de la capitale. Sauf que désormais, Neymar n'est plus le numéro 1 des ventes au Paris SG, puisque c'est Kylian Mbappé qui est passé devant lui au niveau des ventes de maillots et des retombées commerciales. Le Champion du monde français a une image très nettement supérieure à celle de Neymar auprès du grand public. Et L'Equipe en dit un peu plus sur cette prise de pouvoir de Kylian Mbappé au PSG.

Car c'est évidemment une donnée qui change les choses pour les décideurs du Paris Saint-Germain. Selon une étude Nielsen commandée par le clan Mbappé, l'image du joueur français est même supérieure à celle de Neymar...au Brésil. « Au Paris-SG, la saison dernière, l’ancien Monégasque a réussi à rattraper son prestigieux partenaire Neymar. Le Brésilien, lors de sa première année à Paris, représentait un bon 30% des ventes de maillots du club qui ont atteint, en 2017-2018, près de 900 000 exemplaires. La saison dernière, Mbappé a fait mieux que rééquilibrer le rapport de force: il est passé devant son coéquipier. Neymar continue à bien vendre, mais moins que le Français. Ses ennuis de santé, ses soucis extra-sportifs et son absence lors des matches décisifs en Ligue des champions ont terni la cote de l’ex-Barcelonais », fait remarquer le quotidien sportif, qui précise cependant qu'en matière de réseaux sociaux, Neymar est très largement plus fort que Kylian Mbappé. Mais à la vitesse où va l'attaquant français du PSG, cela pourrait rapidement s'inverser.