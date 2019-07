PSG : Dembélé n'est pas là pour faire baisser le prix de Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas reçu la moindre offre ferme pour le transfert de Neymar de la part du FC Barcelone, ou d’un autre club d’ailleurs.

Le géant catalan réfléchit à une proposition ne le mettant pas en danger sur le plan financier, tout en faisant baisser l’addition au maximum. Le meilleur moyen est donc d’inclure au moins un joueur dans la transaction, même si le PSG n’est pas du tout dans cette optique. Toutefois, il y a forcément des joueurs sur lesquels le champion de France pourrait s’appuyer pour l’avenir. C’est le cas de Coutinho, qui a les faveurs du clan des Brésiliens à Paris, mais surtout d’Ousmane Dembélé. Le champion du monde représenterait une recrue d’ampleur pour Paris, avec un cadre bien défini sur son côté, et des accélérations toujours spectaculaires. Sans compter qu'il est encore très jeune (22 ans).

De plus, Thomas Tuchel l’apprécie énormément depuis son passage à Dortmund et les deux hommes se sont même parlés au téléphone histoire de prendre la température. Toutefois, malgré ces indications plutôt positives, Ousmane Dembélé n’envisagerait pas une seconde de quitter le FC Barcelone et goûterait très peu le fait de voir son nom apparaître dans un éventuel échange avec Neymar. En tout cas, après deux saisons mitigées, l’ancien rennais a fait son choix et fait savoir qu'il compte bien faire enfin l’unanimité au FC Barcelone, même si les places en attaque vont commencer à être très chères.