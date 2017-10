PSG : Dégoûté par Emery, Krychowiak ne veut pas revenir

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté en provenance du FC Séville, Grzegorz Krychowiak a vécu une saison quasiment blanche au Paris Saint-Germain l’an passé.

Lors du dernier mercato, il a décidé de quitter (provisoirement) la capitale en étant prêté pour une saison à West Bromwich Albion. En Premier League, le cadre de la sélection polonaise retrouve du plaisir, et du temps de jeu. Dans un entretien accordé à ESPN, il a évoqué la possibilité de revenir au PSG l’été prochain. Et autant dire que l’ancien milieu de terrain du Stade de Reims n’est pas chaud à l’idée de retrouver un Unai Emery qui l’a « déçu » à plusieurs reprises au cours de la saison dernière.

« J’ai parlé avec le coach mais, à chaque fois que je parlais avec lui, j’étais déçu. Donc je n’ai pas compris. Le coach me connaît très bien. Nous avons passé deux ans ensemble et, avant que je ne signe mon contrat, il m’a dit de venir au PSG mais je n’ai pas joué » a-t-il expliqué avant d’évoquer un possible retour au PSG. « Revenir à Paris ? Je ne sais pas. Dans le foot, tout est possible donc nous verrons bien. Je ne pense pas à ce que je vais faire la saison prochaine, mais à ce que je vais faire au prochain match » a confié l’international polonais, pas franchement convaincu que son avenir s’écrive en France. Surtout que le duo Henrique-Emery est activement à la recherche d’un milieu défensif, les noms de Ngolo Kanté ou Julian Weigl ayant filtré…