PSG : De Neymar au Choupo-Moting Project, Mbappé arnaqué ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Sorti sur blessure en se tenant l'arrière de la cuisse droite, Kylian Mbappé sera probablement absent quelques semaines. Mais le champion du monde du Paris Saint-Germain doit tout de même se poser bien des questions en voyant la manière dont les choses évoluent au PSG, le cas Neymar étant devenu une affaire d'état qui a plongé dans le doute l'ensemble du club de la capitale. Ce lundi, dans Le Parisien, Dominique Sévérac fait remarquer qu'en signant au Paris SG il y a deux ans, Kylian Mbappé ne pensait probablement pas que deux ans plus tard, c'est Eric Choupo-Moting qui serait considéré comme l'atour majeur de Paris sur le plan offensif.

« Mbappé est un garçon à qui on a vendu un projet avec Neymar en attaque et qui se réveille avec Choupo-Moting contre Toulouse. Alors oui, le capitaine du Cameroun, garçon généreux et aimé de tous, a mis un doublé et même un but sublime mais le « Choupo-Moting project » n’en est pas un dans un club qui rêve de victoire finale en Ligue des champions. C’est dur ? Un peu mais il ne faut plus attendre les éliminations en 8e pour déplorer les manques. Heureusement, l’histoire est sympa, l’attaquant passant de risée du Parc après un incroyable raté contre Strasbourg la saison dernière à héros ce matin d’une 3e journée », écrit le journaliste du Parisien, qui estime cependant qu'il est probable que Neymar restera cette saison au Paris Saint-Germain.