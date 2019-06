PSG : De Ligt recale Barcelone, ça sent bon pour Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Où évoluera Matthijs De Ligt la saison prochaine ? Brillant cette saison avec l’Ajax Amsterdam, l’international néerlandais fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Et pour cause, son transfert semble imminent mais pour l’heure, il est impossible de savoir s’il optera pour Barcelone ou pour le Paris Saint-Germain. Depuis 48 heures, de plus en plus d’indices positifs pour le PSG filtrent. Et en ce début de semaine, c’est encore le cas avec les informations rapportées par ESPN.

A en croire le média, Matthijs De Ligt a refusé une première offre du FC Barcelone. Le Néerlandais ne serait « ni convaincu par l’offre sportive, ni par l’offre économique du Barça ». Désormais, c’est clairement le Paris Saint-Germain qui serait en pole position pour s’offrir De Ligt. D’autant que Leonardo, probable futur directeur sportif du club de la capitale, entretient d’excellentes relations avec Mino Raiola. Reste à savoir si un accord tripartite sera trouvé dans les prochaines semaines, alors que la Juventus Turin et Liverpool sont également à l’affût dans ce dossier. Au cas où le PSG ne parvienne pas non plus à boucler le deal…