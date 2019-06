PSG : De Ligt détourné de Paris par une offre monstrueuse ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Cette semaine, le FC Barcelone semble avoir totalement abdiqué dans le dossier Matthijs de Ligt, le Barça ayant décidé de renoncer à se livrer à une surenchère financière concernant le jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam. Le Paris Saint-Germain paraissait donc en mesure de rafler la mise, d'autant plus que les relations entre Mino Raiola, l'agent de De Ligt, et Leonardo sont au beau fixe. Oui mais, voilà ce samedi, le quotidien néerlandais De Telegraaf affirme que la Juventus est toujours autant déterminée à s'offrir le défenseur international néerlandais. Et du côté de la Vieille Dame, on veut essayer de se lancer dans un bras de fer financier avec le Paris SG.

Outre les 70ME du transfert de Matthijs de Ligt, l'AJax Amsterdam aurait proposé un salaire pouvant atteindre jusqu'à 20 millions d'euros par saison, soit le deuxième salaire de la Serie A derrière un certains Cristiano Ronaldo, recordman absolu avec ses 31ME par saison, lui aussi à la Juventus. Le média néerlandais affirme que les dirigeants turinois affichent une certaine confiance dans le dossier Matthijs de Ligt, alors que l'affaire avec le Paris Saint-Germain semblait entendue. Alors PSG ou Juventus, on devrait rapidement en savoir plus sur l'avenir de Matthijs de Ligt, lequel veut lui attendre la fin de ses vacances pour faire son choix.