PSG : De Ligt c'est tout ? Paris a une idée de deal avec l'Ajax !

Si l'avenir de Matthijs De Ligt suscite énormément d'intérêt, le défenseur néerlandais semblant encore hésiter entre le Paris Saint-Germain et la Juventus, Leonardo a actuellement un autre sujet de discussion avec les dirigeants de l'Ajax Amsterdam. En effet, un autre joueur du club néerlandais intéresse énormément le directeur sportif du PSG, il s'agit d'André Onana, le gardien de but international camerounais de l'Ajax. Alors que l'on pensait que Leonardo militait pour la venue de Gianluigi Donnarumma, le prix réclamé par les dirigeants du Milan AC pour leur gardien italien, à savoir autour de 60ME, a incité l'ancien directeur sportif du club lombard à étudier une autre piste.

Selon Soccerlink, le dirigeant du Paris SG pense donc à André Onana, remarquable avec l'Ajax Amsterdam cette saison en Ligue des champions, pour venir occuper le poste de numéro 1 au PSG. Une rencontre entre Leonardo et l'agent du gardien de but âgé de 23 aurait eu lieu il y a une dizaine de jours afin de savoir si André Onana est prêt à envisager un transfert au Paris Saint-Germain lors de ce mercato 2019. Pour cette opération, on évoque un montant de 35ME, sachant que le portier camerounais a récemment prolongé jusqu'en 2022 avec l'Ajax.