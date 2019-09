PSG : Danse avec Neymar, Yoann Riou vote Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est cette semaine que Neymar pourrait retrouver la Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain, la star brésilienne du PSG postulant à une place contre Strasbourg. Et si certains doutent de la motivation de Neymar après l'hallucinant feuilleton du mercato, ce n'est pas le ca de Yoann Riou. Pour le journaliste, les planètes semblent s'aligner entre le Brésilien et le Paris SG et cette saison qui semblait être celle de tous les dangers pourrait être du grand bonheur.

« L’orgueil d’un champion, l’honneur d’un homme, le talent absolu de ce mec, et de toute façon le Paris Saint-Germain a besoin de lui, lui a besoin du Paris Saint-Germain, c’est la saison où on en attend le moins et c’est peut-être la saison où il va se passer quelque chose. Cela a très mal commencé, mais je me souviens que l’année où Chelsea est champion d’Europe ils virent l’entraîneur en février. Il y a un truc qui s’est passé au PSG, ils ont récupéré un gardien de but extraordinaire, tu as eu d’autres joueurs, je pense que Neymar il va être bien là et il va se mettre le public dans la poche », a lancé celui qui va participer à Danse avec les Stars.