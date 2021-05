PSG : Dans la sauce avec Nike, Neymar nie tout en bloc

Dans : PSG.

Une nouvelle fois évoqué dans une affaire d’agression sexuelle supposée, Neymar a tenu à se défendre, alors que son image est encore écornée autour du PSG…

En pleine préparation pour la Copa America avec le Brésil, Neymar a reçu des mauvaises nouvelles ce vendredi. Vu qu’il y a quelques heures, le Wall Street Journal a avoué que Nike avait décidé de rompre son gros contrat avec Neymar à cause d’une accusation d'agression sexuelle. D’après le média américain, Neymar aurait refusé de coopérer dans cette enquête sur les faits supposés. Ce qui aurait entraîné la non-prolongation du contrat de Neymar avec Nike. Une fausse rumeur, selon le principal intéressé.

« Le temps apportera les vraies réponses »

« Depuis l'âge de 13 ans, lorsque j'ai signé mon premier contrat, j'ai toujours été prévenu : ne parlez pas de vos contrats ! Les contrats sont confidentiels. Contredire cette règle et prétendre que mon contrat a été résilié parce que je n'ai pas contribué de bonne foi à une enquête est absurde, c'est un mensonge. En 2017, je me suis à nouveau rendu aux États-Unis pour une campagne publicitaire, avec les mêmes personnes, elles ne m'ont rien dit, rien n'a changé ! En 2017, 2018, 2019, nous avons fait des voyages, des campagnes, d'innombrables sessions d'enregistrement. Et on ne m'a rien dit. Une affaire d'une telle gravité et ils n'ont rien fait. Qui sont les vrais responsables ? On ne m'a pas donné l'occasion de me défendre. Je n'ai pas eu l'occasion de savoir qui était la personne offensée. Je ne la connais même pas. Je n'ai jamais eu de relation. Je n'ai même pas eu la chance de parler, de connaître les vraies raisons de sa douleur. Je suis fermement et fortement convaincu que le temps apportera les vraies réponses », a lâché, sur Instagram, l’attaquant brésilien, qui vit maintenant le parfait amour avec Puma.