PSG : Daniel Riolo rêve d’un Paris SG sans joueur français

Dans : PSG, Ligue 1.

Le coup de gueule de Neymar à l’encontre de certains membres du vestiaire parisien a fait son effet.

En cette fin de saison compliquée, le Brésilien s’est lâché, reprochant notamment à quelques jeunes de ne pas être assez à l’écoute de l’entraineur et des cadres du vestiaire. Des reproches destinés notamment aux anciens pensionnaires du centre de formation, qui se croient déjà arrivés. De quoi alimenter la théorie de Daniel Riolo, persuadé que les joueurs français ne sont pas assez travailleurs et exigeants pour atteindre le plus haut niveau, du moins dans un club français. Le consultant de RMC a donc trouvé la solution pour que le PSG grimpe d’un niveau.

« Dans le sport de haut niveau, si tu n’as pas des bases qui sont le respect de l’autorité et la rigueur, tu ne pourras pas y arriver. Si tu te renseignes sur ce qui se passe dans le vestiaire du PSG et sur les réactions qu’ont eu certains joueurs, ils étaient effarés de voir l’attitude de certains jeunes ! Déjà à l’époque d’Ibra, on savait également qu’il avait été effaré par l’attitude de certains jeunes et la façon dont ils avaient été formés et éduqués. Quand il n’y avait aucun Français dans l’équipe du PSG, ça se passait certainement mieux que maintenant où il y a des clans, de l’individualisme et de la non-inscription dans le projet collectif », a prévenu Daniel Riolo, pour qui les jeunes français feraient bien de prendre exemple sur l’humilité et le professionnalisme des stars étrangères qui signent au PSG.