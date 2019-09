PSG : Daniel Riolo épaté par ce coup génial signé Leonardo !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Lundi soir à quelques minutes de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain a officialisé la venue de Mauro Icardi. L’international argentin de l’Inter Milan a été prêté gratuitement avec une option d’achat s’élevant à 65 ME. Sur le papier, ce deal a tout du bon plan pour le PSG. D’autant que selon Daniel Riolo, la venue d’un attaquant de cette envergure était nécessaire, notamment en raison des blessures de plus en plus récurrentes d’Edinson Cavani. Sur l’antenne de RMC, le polémiste de l’After Foot a ainsi félicité Leonardo pour cette recrue de gala.

« Leonardo veut effacer de nombreuses années d’erreurs et de gestion sans prévision. Je pense qu’Icardi était une priorité pour le PSG. Tu ne pouvais pas faire la saison avec Cavani souvent blessé. On aurait aimé avoir un arrière gauche ou un arrière droit de meilleure qualité mais est-ce qu’il y avait des opportunités ? Peut-être pas… Mais prendre Icardi c’est une très bonne nouvelle pour le PSG. C’est un super attaquant. Je ne sais pas dans quel état physique il est, mais en forme, à son niveau, il peut prendre rapidement la place de Cavani. Il est de cette trempe-là, il est plus technique que Cavani. Il ne lésine pas sur les efforts, il est généreux. C’est le très très haut niveau. C’est un deal fantastique. Cavani est blessé, il est dans sa dernière année de contrat, c’est logique de penser à la suite » s’est enthousiasmé un Daniel Riolo totalement conquis par ce recrutement de dernière minute à Paris.