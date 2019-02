PSG : Daniel Riolo confie une mission à Buffon au Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Titulaire dans les buts parisiens face à Lyon dimanche soir, Alphonse Areola a réalisé une performance très intéressante. Mais à moins d’un gros retournement de situation, c’est bien Gianluigi Buffon qui sera titulaire contre Manchester United en Ligue des Champions. Un choix logique au vu de l’énorme expérience de l’Italien, lequel s’est d’ailleurs vu confier une mission par Daniel Riolo. En effet sur RMC Sport, le journaliste a expliqué que l’ancien gardien de la Juventus Turin devait absolument aider Alphonse Areola dans certains aspects de son jeu, comme l’agressivité dans la surface.

« La relation Buffon-Areola ? Former, le mot est un peu exagéré. Areola est quand même un gardien qui est troisième gardien de l’équipe de France. Je pense qu’il doit le bonifier et en faire un gardien de très haut niveau et j’ai même envie de dire de dimension internationale, qui doit jouer et faire partie des meilleurs gardiens en Ligue des Champions. Et pour ça, il faut qu’il ait le caractère. Le caractère, ce n’est peut-être pas être méchant, mais de s’imposer dans sa surface, d’être le patron de la défense. Ça, Areola ne l’a pas encore et ça, assurément, Buffon assurément peut l’aider » a confié Daniel Riolo, pour qui la présence de Buffon à Paris sera assurément bénéfique à Areola pour la suite de sa carrière. Même si en attendant, le Français n’est pas un titulaire à part entière.