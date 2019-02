PSG : Daniel Riolo a un message pour les pleureuses

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

La blessure d'Edinson Cavani samedi contre Bordeaux a tout de même mis un gros coup au moral des supporters du Paris Saint-Germain, lesquels voient leur club s'avancer sans deux attaquants stars face à Manchester United pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, mardi à Old Trafford. Mais pour Daniel Riolo, tout cela est inutile et les fans du PSG doivent arrêter de pleurer sur leur sort, le club de la capitale ayant tout de même un gros effectif qui permettra d'aligner une grosse équipe face aux Red Devils.

Et en l'absence de Neymar et d'Edinson Cavani, le journaliste de RMC de donner sa composition pour le choc face à Manchester United. « Ma compo du PSG contre MU en 5-3-2 ? Buffon – Meunier, Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat – Verratti, Marquinhos, Draxler – Mbappe, Di Maria. Ça fait 11 joueurs. Tu vas à Manchester pour tout donner et qu’on arrête de chouiner ! Que c’est chiant cette atmosphère de loose en permanence ohlalala », a lancé, via Twitter, un Daniel Riolo agacé par cette ambiance négative qui entoure le Paris Saint-Germain. On saura mardi soir si ce dernier avait vu juste ou si les supporters du PSG avaient raison d'avoir peur.