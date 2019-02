PSG : Daniel Alves un tocard ? Yoann Riou s'emballe

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel l’a confié ce vendredi en conférence de presse, il a déjà en tête le nom de 10 des 11 titulaires pour le match de la semaine prochaine à Manchester United. L’incertitude concerne certainement le milieu de terrain, où Marco Verratti revient de blessure et passera un test décisif face à Bordeaux ce samedi. En attendant, à d’autres postes, le doute est permis depuis quelques temps, et notamment avec les performances contrastées de Daniel Alves, en grande difficulté face à Lyon par exemple quand il a fallu répondre au pressing adverse et cumuler les courses. Et dans une équipe déjà en déséquilibre avec l’absence de Neymar, aligner l’autre brésilien ancien du Barça est-il une bonne idée ? Oui sans aucun doute selon Yoann Riou.

« Je trouve ça assez terrible quand même. Il n'y aura pas Neymar. Verratti ne sera pas à 150%, Paredes vient d'arriver et il n'a pas intégré encore tous les schémas tactiques parfaitement. Moi, depuis le début, je milite pour Dani Alves titulaire, parce qu'il est né pour ces matchs-là. Il s'est reposé mercredi et il a enchaîné 5 matchs d'affilée en tant que titulaire. Il a été bon contre Guingamp et contre Strasbourg. Mais je pense sincèrement que la tendance s'est inversée avec Manchester United depuis 2 mois », a livré le consultant très enthousiaste de La Chaine L’Equipe, histoire de rappeler que Daniel Alves n’était pas du tout cramé, et encore moins avant un grand match.