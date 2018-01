PSG : Daniel Alves, ça va être une boucherie alerte Dave Appadoo

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

On se rapproche peu à peu de la double confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en Ligue des champions, et à cet instant de la saison le PSG est presque le favori de cette opposition. Mais pour réussir à éliminer le tenant du titre, ce qui aurait évidemment un énorme retentissement, le Paris SG va devoir faire mieux que ce que l'on a vu à Amiens en Coupe de la Ligue et dimanche soir Nantes. Pour Dave Appadoo, c'est surtout du côté de la défense que cela craint pour le PSG.

Et sur la chaîne L'Equipe, le journaliste a pointé du doigt Daniel Alves. « Je m’interroge sur la gestion du cas Daniel Alves. Vraiment et clairement, c’est un joueur qui compte tenu de son âge, et de son passé récent, car à la Juventus c’était un système où il était protégé défensivement, je pense qu’il va devoir faire une préparation sur mesure pour la double confrontation contre le Real Madrid. Dans cet état-là, il ne survivra pas. Franchement, ça va être une boucherie s’il reste comme ça, s’il a aussi peu de rythme. On l’a vu contre Anderlecht, il était déjà dépassé. Il faut une préparation particulière pour qu’il arrive à son pic de forme en février », a expliqué Dave Appadoo, pas vraiment très optimiste pour celui qui est arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain en provenance de la Juventus, alors qu’il semblait devoir rejoindre Manchester City.