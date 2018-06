PSG : Dani Alves vendu par le PSG ? C'est du pipeau !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Liga.

L’information lancée par la presse espagnole il y a quelques jours avait de quoi surprendre : Dani Alves serait proche d’un retour au FC Séville. Crédible, alors que le joueur est actuellement blessé et va rater la Coupe du monde ? En tout cas, le clan du défenseur droit de 35 ans a tenu à démentir cette rumeur persistante. Dans les colonnes du quotidien AS, un membre de l’entourage de l’ancien défenseur de la Juventus Turin a mis un terme aux rumeurs.

« Dani Alves de retour au FC Séville ? C’est un mensonge ! Il est heureux au Paris Saint-Germain. Il veut continuer en France pour faire grandir ce grand projet » a déclaré ce proche du joueur, blessé au ligament du genou et qui devrait rater de nombreux mois de compétition. Cet été, c’est l’autre défenseur droit du PSG, à savoir Thomas Meunier qui devrait faire parler de lui. Pour rappel, l’international belge est dans le viseur de l’AS Roma, du FC Valence et de Naples et pourrait envisager un départ du PSG après la Coupe du monde.