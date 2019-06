PSG : Dani Alves officialise son départ de Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans la foulée de la large victoire du Brésil contre le Pérou, match durant lequel il a marqué un but, Dani Alves a officialisé via les réseaux sociaux qu'il quittait définitivement le Paris Saint-Germain deux ans après avoir rejoint le club de la capitale, ce qui avait été le signe avant coureur de la venue de Neymar. L'international brésilien de 36 ans n'en dit pas plus sur la suite de sa carrière, alors qu'il se dit qu'il exigeait deux ans de contrat au PSG.

« Aujourd'hui, je termine un autre cycle de ma vie, un cycle de victoires, d'apprentissage et d'expérience. Je tiens à remercier la famille du PSG pour l'occasion qui m’a été donnée de construire une page ensemble dans l'histoire de ce club. Je tiens à remercier tout le monde et tout le personnel pour la sollicitude, le respect, la complicité manifestée depuis le premier jour (...) Dans la vie tout a un début, un milieu, une fin et aujourd'hui le temps est venu de mettre ce point final ici », a expliqué Dani Alves, qui sous le maillot du Paris Saint-Germain a ajouté cinq titres à son incroyable palmarès, mais évidemment aura échoué dans sa mission d'aider le Paris SG à gagner la Ligue des champions. On attend désormais la réaction de Neymar au départ de celui qu'il avait exigé au PSG avant de signer son contrat.