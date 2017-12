PSG : Dani Alves n'a pas encore racheté le PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement en stage à Doha avec le Paris Saint-Germain, Daniel Alves a refusé d'endosser le costume de chef du vestiaire francilien.

Depuis quelques semaines, Dani Alves est légèrement pointé du doigt pour son omnipotence au sein du vestiaire du PSG. Début décembre, l’international brésilien aurait réclamé à Unai Emery une place de titulaire à tous les matchs au détriment de Thomas Meunier. Une demande validée depuis par l'entraîneur espagnol, qui a relégué le Belge sur le banc. Malgré tout, le latéral droit estime ne pas avoir tous les pouvoirs à l'intérieur du groupe parisien, où d'autres joueurs, comme le capitaine Thiago Silva, sont aussi des leaders.

« Si j'agis comme le propriétaire du PSG ? Si seulement je pouvais être le propriétaire... Nasser est le propriétaire du PSG, pas moi. Je crois que j’ai un leadership naturel qui me permet de diriger une équipe. J’ai cette capacité. Je parle toujours de l’équipe, mais je ne me considère pas comme le chef. Parce que le chef commande. Moi je ne commande rien du tout. Je me considère comme un leader naturel, qui essaie de transmettre des choses à travers l’action. Et le chef ne sera jamais devant. Au contraire, il sera toujours derrière. Moi, non. Je suis au front, prêt à guider les personnes, l’équipe, pour qu’elle atteigne ses objectifs », a avoué, sur RMC, Alves, qui joue simplement son rôle de leader expérimenté, pour lequel il a été recruté l'été dernier, sachant que le PSG était à la recherche d'un nouveau patron pour solidifier son effectif après la triste remontada de Barcelone.