PSG : Cristiano Ronaldo utilisé pour défendre Verratti

Même dominé par le Real Madrid, le Paris Saint-Germain a gardé un mince espoir de poursuivre l’aventure en Ligue des Champions… jusqu’à la 66e minute de ce huitième de finale retour.

Le moment choisi par Marco Verratti pour courir après l’arbitre afin de réclamer une faute. Résultat, le milieu de terrain récoltait un deuxième carton jaune stupide et synonyme d’expulsion. Un geste inutile qui place l'Italien dans le viseur de tous les observateurs. Son agent Mino Raiola a donc volé à son secours, rappelant au passage que le Madrilène Cristiano Ronaldo n’était pas non plus irréprochable.

« C'était sévère. Jusque-là, Marco faisait partie des meilleurs joueurs du match. La protestation était due à la frustration, a expliqué l’agent dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Ronaldo a lui aussi protesté ouvertement mais il n'a pas été sanctionné. Peut-être que Marco exagère sur la forme, mais c'est seulement la frustration d'un joueur qui voulait tout faire pour aider son équipe à se qualifier. C'était une réaction instinctive et orgueilleuse. »

Et Ronaldo alors ?

« Après tout, Cristiano a protesté plusieurs fois, et on lui a pardonné même quand il a essayé d'agresser Dani Alves, a dénoncé l’Italo-Néerlandais. Le carton rouge ne peut pas tout effacer. Jusqu'à l'expulsion, Verratti était l'un des meilleurs, comme Areola. » Le problème, c’est que Verratti est habitué à ce genre d’erreurs que ses anciens coachs Carlo Ancelotti et Laurent Blanc regrettait déjà.