PSG : Cristiano Ronaldo trop vieux pour Paris, Dugarry hallucine

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La rumeur risque d’enfler tant que Cristiano Ronaldo n’aura pas clarifié les choses. Après avoir annoncé son départ du Real Madrid, l’attaquant portugais a promis des grandes annonces en ce sens depuis plus d’une semaine. Sans suite pour le moment, et cela pourrait être lié à l’annonce encore plus surprenante du départ de Zinedine Zidane. En attendant, le PSG place ses pions si jamais CR7 a envie d’avoir des propositions financières de premier choix. Toujours aussi décisif dans les grands moments, le quintuple Ballon d’Or pourrait compléter un recrutement d’exception avec l’arrivée prévue de Gianluigi Buffon. Et n’allez pas dire à Christophe Dugarry que le PSG va se transformer en maison de pré-retraite avec ces signatures.

« On parle de l’exemple de la possible venue de Cristiano Ronaldo au PSG. Vous me faites un peu rire. On critique l’état d’esprit et la mentalité du PSG, comme quoi ce n’est pas un groupe et que chacun ne pense qu’à sa pomme. Il y a deux joueurs qui puent la gagne, qui ont la victoire en eux. Et on va te dire ‘ils sont trop vieux’. Arrêtons de dire qu’il ne faut pas les prendre, ce sont des mecs comme ça qu’il faut. Si ce n’est pas Buffon ou Cristiano Ronaldo, tu prends qui pour te renforcer ? », a balancé le champion du monde 1998 sur RMC. Un plaidoyer qui a déjà convaincu les dirigeants du PSG, qui seraient eux ravis de pouvoir faire venir Buffon et Cristiano Ronaldo cet été. Pour l’Italien, c’est déjà très bien parti.