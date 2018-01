PSG : Cristiano Ronaldo n'aurait pas fait ça, Le Graët flingue Cavani

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Interrogé sur le retour de vacances tardif d'Edinson Cavani au Paris Saint-Germain, Noël Le Graët n'a pas hésité à en rajouter une grosse couche.

Après le penaltygate, le retardgate. Si Edinson Cavani a semble-t-il purgé sa peine, sachant qu'il est de retour dans le groupe d'Unai Emery pour affronter le FC Nantes ce dimanche soir en Ligue 1 après avoir été écarté contre Rennes (6-1) et Amiens (2-0) en Coupes, cette histoire est loin d'être terminée... Puisque le capitaine Thiago Silva s'en est mêlé publiquement, en critiquant Cavani mais aussi Pastore, l'affaire a fait trembler le vestiaire du club de la capitale française. Et selon Noël Le Graët, le Matador est bien le principal responsable de ce malaise, dont Paris se serait bien passé en ce début d'année 2018, alors que le 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid approche...

« Je vois mal comment Cristiano Ronaldo peut arriver en retard. Imaginons que 12 joueurs ne soient pas présents à la reprise à Paris. Dans ce cas, les matchs contre Rennes et Amiens n’ont pas lieu. Donc ça ne colle pas. Quand on a un statut comme ça, le joueur doit être à l’heure. Les petites histoires comme "ma soeur était malade", parce que c’est souvent ça leur truc, je trouve que ce n’est pas très bien. Mais c’est au PSG de régler cette affaire » , a balancé, sur Infosport, le président de la Fédération Française de Football, qui estime donc que l'avant-centre uruguayen va devoir se racheter le plus tôt possible pour enterrer ce problème interne. Les Nantais peuvent trembler...