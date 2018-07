PSG : Cristiano Ronaldo et Pogba ? Un insider stoppe le délire

Dans : PSG, Mercato, Liga, Premier League.

Si le Paris Saint-Germain venait à passer à l'attaque pour Cristiano Ronaldo, cela enterrait d'office la piste menant à Paul Pogba. C'est en tout cas l'avis du journaliste Duncan Castles.

Après être passé entre les gouttes du fair-play financier de l'UEFA, malgré un dernier mercato estival ultra-dépensier, avec les arrivées de Neymar et de Mbappé pour plus de 400 ME, le club de la capitale française va pouvoir ressortir le chéquier cet été. Les besoins se trouvent aux postes de gardien, de latéral gauche et de milieu défensif, mais Paris ne passera pas à côté d'un joli coup en cas d'opportunité. Il s'agit bien sûr de Cristiano Ronaldo, qui serait prêt à quitter le Real vu que Madrid ne lui propose pas un salaire suffisant à ses yeux, mais aussi de travailler sur la venue de Paul Pogba. Un double objectif irréalisable selon ce spécialiste des transferts dans les gros clubs européens.

« Si Manchester United offre une solution viable à Pogba, il peut rapporter beaucoup au club. Et cela permettrait des investissements à d'autres postes. Ce que je ne comprends pas en ce moment, c'est d'où vient cette rumeur Pogba au PSG... Nous savons que le PSG vise Cristiano Ronaldo. Mais peuvent-ils obtenir Cristiano Ronaldo et Pogba dans le même mercato ? Cela voudrait dire que Paris va lancer une nouvelle restructuration. C'est peu probable. Le Real ? Pogba n'est pas le premier choix pour eux. C'est une affaire très coûteuse, à la fois en transfert et en salaire », a lancé, dans The Transfer Window Podcast, un Duncan Castles qui estime donc qu'un nouvel été de folie avec deux investissements colossaux n'est pas possible.