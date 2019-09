PSG : Cristiano Ronaldo a largué Neymar, la raison est simple

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur ? Depuis plus de dix ans, les observateurs se posent la question et chacun à un avis bien tranché dessus. Pour Jorge Jesus, l’entraîneur portugais de Flamengo, il n’y a même pas débat. Interrogé par Globo Esporte, l’ancien de Benfica a vanté les mérites d’un Cristiano Ronaldo au professionnalisme incroyable. Une attitude dont Neymar aurait été bien inspiré de prendre exemple durant sa carrière. Car assurément, la star du Paris Saint-Germain aurait pu atteindre le niveau de CR7 s’il avait été aussi exemplaire selon Jorge Jesus.

« Pour moi Cristiano Ronaldo est le meilleur, je n'ai aucun doute. C'est le symbole du football, le but. Il ne marque pas 10 ou 20 buts, mais 30, 40 ou 50 buts. Messi ? Lui est différent, c'est plus un artiste. Cristiano Ronaldo n'a pas besoin de tant de fioriture pour faire ce que fait Messi. En ce moment, les deux sont incroyables. Je pense que Ronaldo devrait être un exemple pour tous les joueurs. Ils doivent tous l'observer, pas pour sa qualité, mais pour son professionnalisme, comment il est arrivé jusqu'ici. Neymar aurait pu atteindre le même niveau s’il s’entraînait de la même façon, et s’il avait le même mental » a commenté l’ancien coach du Benfica Lisbonne. Difficile de lui donner tort sur le dernier point…