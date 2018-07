PSG : Cristiano Ronaldo à la Juve, Paris ne s’avoue pas vaincu

Dans : PSG, Mercato.

Ce n’est pas la première fois que Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ, surtout lorsqu’il négocie une revalorisation.

Mais cette fois, l’attaquant du Real Madrid semble plus proche de la sortie. De nombreuses sources confirment que le divorce entre le club madrilène et le Portugais est définitif, et que son transfert devient inévitable. En effet, le quintuple Ballon d’Or est fortement annoncé à la Juventus Turin. Bien sûr, tant que rien n’est officiel, tout est encore possible. Y compris l’apparition d’un nouvel acteur comme le Paris Saint-Germain.

D’après La Gazzetta dello Sport, le champion de France n’aurait pas abandonné l’idée d’attirer Cristiano Ronaldo. Rappelons que le président Nasser Al-Khelaïfi rêve d’attirer CR7 depuis plusieurs années. Si cet intérêt est toujours d’actualité, le PSG pourrait bien tenter sa chance, du moins s’il peut se permettre de miser 120 M€ sur le transfert du Merengue alors que l’UEFA surveille tous ses achats. Cristiano Ronaldo à Paris avec Neymar, l’idée fait saliver, mais on en est encore loin.