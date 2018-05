PSG : Cracher sur Buffon parce qu'il signe au PSG, un consultant craque !

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a encore une semaine, alors qu'il n'avait pas annoncé son départ de la Juventus, Gianluigi Buffon était considéré comme un dieu du football, notamment en France. Mais depuis que l'on sait que le légendaire gardien de but italien est proche du PSG, alors les critiques lui tombent dessus, tandis que le départ d'Iniesta du Barça, probablement pour l'Asie, ne suscite aucun commentaire négatif. Pour Etienne Moatti, trop c'est trop et ceux qui s'attaquent à Gianluigi Buffon ne méritent que le dédain.

Sur la chaîne L'Equipe, le journaliste s'est lâché. « Je suis très étonné que l'on se pose des questions. Dire que Buffon est sur le déclin c'est incroyable. Il y a un an on parlait de lui pour le Ballon d'Or. Je suis étonné que l'on s'étonne, car je trouve que cela est une très bonne idée pour le PSG. C'est un joueur qui est en fin de contrat et donc au niveau du fair-play financier il n'y a pas de transfert à réaliser. Et puis pour Buffon lui même partir de la Juventus et rejoindre un club comme le Paris Saint-Germain c'est loin d'être une préretraite. C'est un club qui vise la victoire en Ligue des Champions (...) Dire que Buffon vient à Paris pour l'argent, je n'y crois pas une seconde. Il a très bien gagné sa vie à la Juve depuis plusieurs saisons. Rejoindre le club comme le PSG cela démontre une ambition et pour Paris je pense que c'est un bon choix de prendre Buffon. Si vous êtes satisfait des gardiens du PSG jusqu'à présent livre à vous, mais moi pas vraiment. Buffon qui était considéré comme le meilleur gardien du monde il y a encore un an, je ne pense pas qu'aujourd'hui il est le dernier gardien d'Europe », a lancé, visiblement agacé, Etienne Moatti, convaincu que le mariage entre Gianluigi Buffon et le Paris Saint-Germain est une colossale bonne idée.